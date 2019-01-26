Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Hırsızlık İddiası

Zonguldak'ta Hırsızlık İddiası

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir iş yerinden 275 paket sigara çaldığı iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta Hırsızlık İddiası, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir iş yerinden 275 paket sigara çaldığı iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, Çengelburnu mevkisinde bir iş yerinden 275 paket sigara çalınmasına ilişkin yürüttüğü çalışmanın ardından Y.Y. (44) ve A.T'yi (22) gözaltına aldı.

Zanlıların, çaldıkları sigarayı T.P'ye sattıklarını bildirmesi üzerine ekipler, T.P'ye, "suç eşyasını satın almak" suçundan işlem yaparken, 275 paket sigaraya da el koydu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:04 Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özulaş Toplutaşım A.Ş. Otobüste Yaşanan Kavgaların Önüne Geçmek İçin Düğmeye Bastı Organize İşler Sazan Sarmalı'nın Vizyon Tarihi Açıklandı!

Erzurumspor Maçında Sarı Kart Gören Burak Yılmaz, Antalyaspor Maçında Yok! Silahlı Soyguncuyu Sopayla Kovaladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 15:54:37. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Hırsızlık İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]