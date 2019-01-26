Zonguldak'ta Hırsızlık İddiası
1 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir iş yerinden 275 paket sigara çaldığı iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı.
Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde bir iş yerinden 275 paket sigara çaldığı iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Bürosu ekipleri, Çengelburnu mevkisinde bir iş yerinden 275 paket sigara çalınmasına ilişkin yürüttüğü çalışmanın ardından Y.Y. (44) ve A.T'yi (22) gözaltına aldı.
Zanlıların, çaldıkları sigarayı T.P'ye sattıklarını bildirmesi üzerine ekipler, T.P'ye, "suç eşyasını satın almak" suçundan işlem yaparken, 275 paket sigaraya da el koydu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:04 Kaynak: AA
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