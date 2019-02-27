Zonguldak'ta Hırsızlık İddiası
2 saat önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde, hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, çeşitli tarihlerde meydana gelen 4 hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlattı.
Ekipler, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Murat K'yı (29) gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:18 Kaynak: AA
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