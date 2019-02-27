Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Hırsızlık İddiası

Zonguldak'ta Hırsızlık İddiası

2 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta Hırsızlık İddiası, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli tarihlerde meydana gelen 4 hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Murat K'yı (29) gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:18 Kaynak: AA

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