Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta hırsızlık iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Zonguldak'ta hırsızlık iddiası

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki bir belde belediye başkanına ait akaryakıt istasyonunda hırsızlık yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta hırsızlık iddiası, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki bir belde belediye başkanına ait akaryakıt istasyonunda hırsızlık yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Nebioğlu Beldesi Belediye Başkanı Ertan Aydoğan'a ait akaryakıt istasyonunda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.
Ekiplerce yapılan incelemede kişi veya kişilerce iş yerine ait güvenlik kamerasının yanı sıra piyasa değeri yaklaşık 8 bin lira olan tütün ürünleri ile kasada bulunan bin liranın çalındığı belirlendi.
Bu arada hırsız veya hırsızların yaklaşık 10 metre uzunluğunda merdiven dayayarak iş yerinin arka penceresinden girdikleri tespit edildi.
Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hırsızlık olayı gerçekleştirildiğinde şehir dışında olduğunu belirterek, "Beni telefonla bilgilendirdiler. Jandarma olayla ilgili gerekli incelemeleri yaptı. Bu hırsızlık olayının bir an önce çözümlenmesini istiyorum." dedi.
Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düğünden dönen çift, evlerini yanmış halde buldular Benzinin ardından motorine de indirim geliyor Bodrum'da kundaklanan lüks cipten çıkan havlular, şaşkınlık yarattı! Kasa çalan hırsızlar, vatandaşları döner bıçağı ve sopalarla kovaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 19:54:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta hırsızlık iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]