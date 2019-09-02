Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta hırsızlık iddiası
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Zonguldak'ta hırsızlık iddiası

5 saat önce

Zonguldak'ta bir iş yerinden bin 670 lira ile ikamet önünden bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta hırsızlık iddiası, System.String[]

Zonguldak'ta bir iş yerinden bin 670 lira ile ikamet önünden bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerine açık bulunan camdan girerek yazar kasa içerisindeki bin 670 lira ile Bahçelievler Mahallesi'nde B.Ç'ye (35) ait bisikletin ikamet önünden çalınmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucu, olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.B. (30) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından hakimliğe çıkarılan E.B, serbest bırakıldı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı ve bir süre tedavi gördüğü hastaneden geçen yıl taburcu olduğu belirlenen şüphelinin 2006-2012 yıllarında 106, geçen yıl kasım ayından bu yana 32 olmak üzere 138 hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:04 Kaynak: AA
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