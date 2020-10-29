Zonguldak'ta hırsızlık iddiasıyla 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çaycuma Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Çaycuma Devlet Hastanesinde ve bazı iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili inceleme başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemede hırsızlık olayına E.B'nin (24) karıştığını belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.