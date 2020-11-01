Zonguldak'ta hırsızlık iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Zonguldak'ta araçlardan ve inşaatlardan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Üzülmez Sanayi Sitesinde araçlardan ve bazı inşaatlardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmada A.B. ile E.K'nin hırsızlık olaylarına karıştığını belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramada, 1 teyp başlığı, 3 amfi, 2 bas hoparlörü, 8 bas kolonu, 10 ses değiştirici (tweeter), 2 ses kolonu, 4 top kablo, 1 spiral makinesi ve 1 adet akü ele geçirildi.

Yakalanan malzemelerin sahiplerine teslim edildiği öğrenilirken zanlılar ise ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.