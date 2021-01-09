Zonguldak'ta hırsızlık iddiasıyla 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, enerji firmasına ait kabloları çaldıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Ilıksu mevkisinde bir enerji firmasına ait depodan 600 kilogram bakır kablo çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekipler, hırsızlık yaptığı iddiasıyla T.K, S.K, Y.D, D.Ö ve B.K'yi gözaltına aldı. Zanlıların İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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