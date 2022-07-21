Zonguldak'ta hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta hırsızlık şüphelileri yakalandı

21.07.2022 14:22
Zonguldak'ta hırsızlık şüphelileri yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri, Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda açılan stantlardan çok sayıda akıllı saat, hoparlör, gözlük, kolye, telefon aksesuarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, E.G, M.T.G. ile Y.B.C'nin hırsızlık olayına karıştıklarını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, çalıntı eşyalar ele geçirildi.

Zanlılar ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, ele geçirilen malzemelerin sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Zonguldak, Hisarcık, Ereğli, Güncel, Son Dakika

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