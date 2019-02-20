Zonguldak'ta Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Zonguldak'ta, "hırsızlık" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranan zanlı tutuklandı.

Zonguldak'ta, "hırsızlık" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranan zanlı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi gören İ.K, montunun, cüzdanının, cep telefonunun ve bir miktar parasının çalındığını fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmada hırsızlık eylemini E.K'nin (19) gerçekleştirdiği tespit edildi. E.K, ekipler tarafından Kilimli sahil yolu mevkisinde İ.K'den çalınan eşyalarla yakalandı.



Ekiplere başka bir şahıs adına düzenlenmiş kimlik ibraz ettiği öğrenilen şüphelinin yapılan parmak izi kontrolünde E.K. olduğu anlaşıldı.



Öte yandan zanlının, "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan Kastamonu'da, "hırsızlık" suçundan ise Trabzon'da arandığı ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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