Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Zonguldak'ta Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

2 saat önce

Zonguldak'ta, "hırsızlık" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranan zanlı tutuklandı.

Zonguldak'ta Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı, System.String[]
Zonguldak'ta, "hırsızlık" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi gören İ.K, montunun, cüzdanının, cep telefonunun ve bir miktar parasının çalındığını fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmada hırsızlık eylemini E.K'nin (19) gerçekleştirdiği tespit edildi. E.K, ekipler tarafından Kilimli sahil yolu mevkisinde İ.K'den çalınan eşyalarla yakalandı.

Ekiplere başka bir şahıs adına düzenlenmiş kimlik ibraz ettiği öğrenilen şüphelinin yapılan parmak izi kontrolünde E.K. olduğu anlaşıldı.

Öte yandan zanlının, "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan Kastamonu'da, "hırsızlık" suçundan ise Trabzon'da arandığı ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:24 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Zonguldak, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sokak Ortasında Eski Eşini Darp Eden Alkollü Adam, Linç Edilmekten Son Anda Kurtarıldı Malatyaspor Yönetimi, Çılgın Sedat'ın Serebral Palsi Hastası Oğlunun Yardım Gecesinde 100 Bin TL Bağış Yaptı

Evli Adamın Genç Kıza, "Senden Hoşlanıyorum, Sana Kanım Kaynıyor" Sözleri Taciz Sayıldı Komisyonda Kabul Edildi! iPhone'un Fiyatı 16 Bin TL'yi Aşabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 18:25:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]