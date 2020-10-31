Zonguldak'ta "Huzur" operasyonu - Son Dakika

Zonguldak'ta ekipler tarafından Huzur operasyonu düzenlendi. Operasyonda 35 kişi yakalanırken yakalaması bulunan 23 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ta İl genelinde 22- 29 Ekim tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Zonguldak il Merkezi ile Kdz. Ereğli, Kilimli, Devrek ve Alaplı ilçelerinde ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda toplam 35 şahıs yakalanırken yakalaması olan 23 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK