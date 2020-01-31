Zonguldak'ta, İdlib için toplanan yardım malzemeleri bölgeye gönderildi - Son Dakika

Zonguldak'ta, Ereğli İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Ereğli Şubesi tarafından toplanan 2 tır insani yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Bozahane Camisi önünde düzenlenen törende, yardım kampanyasına her kesimin destek verdiğini söyledi.

"Ümmetin yetimi İdlib'e" sloganıyla düzenlenen kampanyada, 2 tır yardım toplandığını vurgulayan Çorumluoğlu, "Arkadaşlarımız gece gündüz çalıştı. Hem şehrimizin kendi dinamiklerini harekete geçirmek hem de dışarıdan gelebilecek yardımları koordine etmek suretiyle çok kısa sürede bu iyilik kervanını hazırladı. Bu yardımların içerisinde çocuklarımızın harçlıklarından, teyzelerimizin kefen parasına hepsinin olduğunu biliyorum. Allah kabul etsin ve bizleri utandırmasın." ifadelerini kullandı.

Dualarla yardımların yüklendiği iki tır, Suriye'ye uğurlandı.

Törene, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.