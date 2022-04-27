Zonguldak'ta iftar programına yaklaşık 20 bin kişi katıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta iftar programına yaklaşık 20 bin kişi katıldı

27.04.2022 21:31
Zonguldak'ta iftar programına yaklaşık 20 bin kişi katıldı

Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde yaklaşık 20 bin kişi Kadir Gecesi nedeniyle iftar sofrasında buluştu.

Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde yaklaşık 20 bin kişi Kadir Gecesi nedeniyle iftar sofrasında buluştu.

Ereğli Belediyesince ilçe merkezindeki sahil şeridinde masa kurularak iftar sofraları oluşturuldu.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, konuşmasında, belediyenin tüm ekiplerinin günlerdir hazırlık içerisinde olduğunu söyledi.

Alanın hazırlanması, yemeklerin pişirilmesi, paketlenmesi ve servis edilmesi için tüm personelin görev aldığını belirten Posbıyık, "İftar için 15 bin kişilik yemek hazırlandı. Aynı zamanda şu anda Ramazan boyunca yaptığımız ihtiyaç sahibi insanlara gönderdiğimiz 3 kap sıcak yemek de zabıtalarımız aracılığıyla evlere gitti. 15 bin kişi burada, bin 300 kişiye de evlerine servis yaptık. Toplam 16 bin 300 kişilik yemeğin hazırlığını günler öncesinden tamamladık. Aynı anda iftar açmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen duanın ardından 15 bin kişiye çorba, kavurma, pilav ve tatlı dağıtıldı.

İftarın ardından çocuklar için de çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programa, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, ilçe protokolü, siyasiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Alaplı'da 5 bin kişilik iftar

Alaplı Belediyesi tarafından 7. düzenlenen Kadir Gecesi iftar programı ise Sahil Park'ta gerçekleştirildi.

5 bin kişilik yemek dağıtımının yapıldığı etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Nuri Tekin, birlik ve beraberlik içerisinde Kadir Gecesi'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Zonguldak'ta iftar programına yaklaşık 20 bin kişi katıldı
Zonguldak'ta iftar programına yaklaşık 20 bin kişi katıldı
Zonguldak'ta iftar programına yaklaşık 20 bin kişi katıldı
Zonguldak'ta iftar programına yaklaşık 20 bin kişi katıldı
Zonguldak'ta iftar programına yaklaşık 20 bin kişi katıldı

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Zonguldak, Alaplı, Ereğli, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta iftar programına yaklaşık 20 bin kişi katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta iftar programına yaklaşık 20 bin kişi katıldı - Son Dakika
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