Zonguldak'ta bir evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

Zonguldak'ta bir evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Mithatpaşa Mahallesi'nde tek katlı bir evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Dağ yolu sokakta meydana geldi. İddiaya göre tek katlı müstakil bir binanın çatı katında sobadan yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek büyümeden kontrol altına alındı.