Zonguldak'ta İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı
1 saat önce
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Zonguldak
'ın Alaplı
ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Alaplı-Mollabey yolu Çay
köyü yakınlarında meydana geldi. Alaplı istikametine seyreden 67 SG 786 plakalı otomobil ile Mollabey istikametine giden 67 SG 146 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan Ali S. olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:12 Kaynak: İHA
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