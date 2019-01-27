Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı

Zonguldak'ta İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı

1 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Alaplı-Mollabey yolu Çay köyü yakınlarında meydana geldi. Alaplı istikametine seyreden 67 SG 786 plakalı otomobil ile Mollabey istikametine giden 67 SG 146 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan Ali S. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:12 Kaynak: İHA

Çay, Alaplı, Zonguldak, 3. Sayfa
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