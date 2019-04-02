Zonguldak'ta İki Beldedeki Geçersiz Oylar Tekrar Sayılıyor
1 saat önce
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe ve Saltukova belde belediyelerinde seçim sonuçlarına itiraz edilmesi üzerine, geçersiz oyların tekrar sayılmasına başlandı.
ZONGULDAK'ın Çaycuma
ilçesine bağlı Perşembe ve Saltukova
belde belediyelerinde seçim sonuçlarına itiraz edilmesi üzerine, geçersiz oyların tekrar sayılmasına başlandı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde Belediye Başkanı ve tekrar aday olan AK Parti
'li Zerrin Güneş
1111 oy aldı. CHP
adayı Alim Genç
ise 1132 oy aldı. 21 oy farkla seçimi kaybeden mevcut Başkan Zerrin Güneş, İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulundu. Perşembe beldesinde de mevcut Belediye Başkan CHP'li İsmail İnam
887 oy aldı. Seçimi 24 oy farkla kaybeden AK Parti'li aday Turhan Okumuş
, sonuçlara itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, iki beldenin de geçersiz oylarının tekrar sayılmasına karar verdi. Kurul, saat 18.00 itibarıyla Perşembe beldesindeki 123 geçersiz oy ile Saltukova beldesindeki 153 geçersiz oyun sayımına başladı.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz
, belediye başkan adayları
Alim Genç ve İsmail İnam ile birlikte Çaycuma Adliyesi'ne gelerek İlçe Seçim Kuruluna yapılan itirazlar hakkında bilgi aldı. Partililerin adliyedeki bekleyişleri sürüyor.
- Zonguldak
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:20 Kaynak: DHA
Gözaltına Alınan CHP Siverek Adayı Fatih Bucak Serbest Bırakıldı
AK Parti Ankara İl Başkanı: Oyların Heba Edilmesine Razı Gelemeyiz
AK Parti Adayı Birinci Çıktı, MHP İtirazda Bulundu
AK Parti'den Seçim Sonuçlarına İlişkin Açıklama: Bu, Seçim Tarihin En Büyük Şaibelerinden Biri