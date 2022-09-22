ZONGULDAK'TA İKİ EV YANGINDA ZARAR GÖRDÜ, 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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ZONGULDAK'TA İKİ EV YANGINDA ZARAR GÖRDÜ, 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

22.09.2022 00:06

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde bir evde çıkan yangında alevler bitişikteki eve de sıçradı.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde bir evde çıkan yangında alevler bitişikteki eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iki evde de hasar meydana geldi. Evlerindeki alevlere müdahale etmek isteyen 2 kişi ise dumandan etkilendi.

Yangın Devrek ilçesine bağlı Mahmutoğlu Köyü'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Ali Kayabaşına ve Satılmış Demirel'e ait bitişik evlerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Evlerini kurtarmak için yangını söndürmeye çalışan Ali Kayabaşı ve Firdevs Kayabaşı ise dumandan etkilendi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Devrek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ali ve Firdevs Kayabaşı'nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Devrek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZONGULDAK'TA İKİ EV YANGINDA ZARAR GÖRDÜ, 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika

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