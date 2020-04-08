Zonguldak'ta iki hasta alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

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Zonguldak'ta iki hasta alkışlarla taburcu edildi
6 saat önce
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde koronavirüs tedavisi gören iki erkek hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde koronavirüs tedavisi gören iki erkek hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.
Alaplı Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan iki erkek hasta, tedavi altına alındı. Bir süredir tedavileri devam eden hastaların yeni test sonuçları negatif çıktı. İki hasta, sağlık kontrollerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Sağlık çalışanları, iki hastayı alkışlarla hastaneden uğurladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:41 Kaynak: DHA
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