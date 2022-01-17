Zonguldak'ta iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil, ATV tipi arazi aracı ve birçok eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Zindancılar köyünde otomobil ve ATV tipi arazi aracının çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Jandarma Dedektiflerince (JASAT) çalışma başlatıldı.

Araştırmalar sonucu olayı gerçekleştirdiği öne sürülen F.A, L.Ç. ve O.T'nin adreslerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada çalıntı otomobil ve ATV'nin yanı sıra televizyon, matkap, kesim motoru, spiral makine, fırın, elektrikli ısıtıcı, hilti, araba yıkama makinesi, lastik pompası, voltmetre, lokma seti, bıçak, takım çantası, projektör, silah temizleme avadanlığı, tıraş makinesi ile 126 av tüfeği fişeğine el konuldu.

Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden F.A. ve O.T. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, L.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.