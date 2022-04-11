Zonguldak'ta iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı

11.04.2022 15:27
Zonguldak'ta iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Zonguldak'ta iş yeri ve otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Zonguldak'ta iş yeri ve otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde 5 ayrı iş yeri ve otomobilden kablo, bakır ve delici kırıcı alet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri araştırmalar sonucu kimlikleri belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, biri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Zonguldak'ta iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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