Zonguldak'ta iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ta iş yeri ve otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde 5 ayrı iş yeri ve otomobilden kablo, bakır ve delici kırıcı alet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri araştırmalar sonucu kimlikleri belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, biri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA
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