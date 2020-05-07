Zonguldak'ta, iki katlı evin çatısı yandı - Son Dakika

Yangın, gece saatlerinde Sarıkaya köyü Mudahlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Pazarcı'ya ait 2 katlı evin çatısında yangın çıktı. Bacadan çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede çatı katını sardı. Mehmet Pazarcı ve ailesi dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 40 dakika süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Yangında çatı katı kullanılamaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde, iki katlı evin çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatı kullanılmaz hale geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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