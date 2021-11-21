Zonguldak'ta iki katlı köy evinin çatısında yangın - Son Dakika

Zonguldak'ta iki katlı köy evinin çatısında yangın

Zonguldak'ın Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyünde iki katlı evin çatısında yangın çıktı.

Zonguldak'ın Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyünde iki katlı evin çatısında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Karapınar köyünde M.A.'ya ait iki katlı evin çatısında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve köy halkının çabaları sonucunda yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlatırken, evde hasar meydana geldi. - ZONGULDAK

Son Dakika

Çinli aktivist, Uygur Türklerinin yerleştirildiği 18 toplama kampını turist gibi gezdi! Paylaştığı görüntüler büyük ses getirdi

Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı

Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı

Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?

İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi

Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!

Bahar Candan karakolluk oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti