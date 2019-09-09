Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk, 4 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre beldenin Perşembe beldesine bağlı Koramanlar köyü mevkisinde Yaşar Y'nin kullandığı 67 ZS 615 plakalı otomobil, Ramazan K.(26) yönetimindeki 67 AAB 865 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Şenay Y. (34) ve Arda Y. (4) yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.