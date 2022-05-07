Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen biri 67 NN 026 plakalı iki otomobil, Bakacakkadı mevkisi Dereköseler yol ayrımında kafa kafaya çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli yaptığı incelemede 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.???????

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, ulaşım bir süre aksadı.