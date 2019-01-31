Zonguldak'ta İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulu Toplantısı

Zonguldak
'ta İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulu 2019 yılı ilk toplantısı gerçekleştirildi. Zonguldak Valiliği
'nden yapılan açıklamada, Vali Erdoğan Bektaş
'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu'nun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün "2018 yılı Yıllık Faaliyet Raporu"nu sunmasıyla devam ettiği bildirildi.
Meslek Eğitim Yürütme Kurulu'nun 3 aylık raporunun değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Diğer bir madde olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ın çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda ikinci 100 günlük icraat programı çerçevesinde Zonguldak'taki çocuk işçiliği ile mücadele eylem planı masaya yatırıldı.
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde özellikle kadınlar, gençler, engelliler, roman vatandaşlar, uzun süreli işsizler, göçmenler, işsizlik ödeneği alanlar gibi özel politika gerektiren gruplarda yer alan bireylere iş arama motivasyonu ve yöntem desteği vermek maksatlı yoğunlaştırılmış bir iş ve meslek danışmanlığını içeren 'İş Kulübü' projesiyle ilgili bilgilendirme yapıldı. İş kulübünden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
öğrencilerinin yoğun bir şekilde faydalanması konusunda üniversite ile iş birliği protokolü imzalanması kararlaştırıldı."