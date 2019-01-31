Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulu Toplantısı

Zonguldak'ta İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulu Toplantısı

44 dakika önce

Zonguldak'ta İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulu 2019 yılı ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulu Toplantısı, System.String[]
Zonguldak'ta İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulu 2019 yılı ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vali Erdoğan Bektaş'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu'nun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün "2018 yılı Yıllık Faaliyet Raporu"nu sunmasıyla devam ettiği bildirildi.

Meslek Eğitim Yürütme Kurulu'nun 3 aylık raporunun değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Diğer bir madde olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda ikinci 100 günlük icraat programı çerçevesinde Zonguldak'taki çocuk işçiliği ile mücadele eylem planı masaya yatırıldı.
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde özellikle kadınlar, gençler, engelliler, roman vatandaşlar, uzun süreli işsizler, göçmenler, işsizlik ödeneği alanlar gibi özel politika gerektiren gruplarda yer alan bireylere iş arama motivasyonu ve yöntem desteği vermek maksatlı yoğunlaştırılmış bir iş ve meslek danışmanlığını içeren 'İş Kulübü' projesiyle ilgili bilgilendirme yapıldı. İş kulübünden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin yoğun bir şekilde faydalanması konusunda üniversite ile iş birliği protokolü imzalanması kararlaştırıldı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:12 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü Dönmüş Sevgilinin, Kız Arkadaşını 7 Kurşunla Öldürüp Başına Sıkarak İntihar Ettiği Anlar Kamerada Boşanma Aşamasındaki Eşini İş Yerini Basıp Öldüresiye Dövdü! Kamera Kayıttaydı

Ebru Gündeş, 5 Yıl Aradan Sonra Yeni Albümünü Müzikseverlerin Beğenisine Sundu Genç Adam, Nişanlısına Canlı Yayında Evlilik Teklif Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 17:56:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulu Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]