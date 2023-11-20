Zonguldak'ta iletişimin kesildiği gemi battı! 12 kişilik mürettebatla iletişim kurulamıyor

Şiddetli fırtına ve yağışın vurduğu Zonguldak'ta Türk bayraklı Kafkametler isimli gemiyle Ereğli Limanı'ndan ayrıldıktan sonra iletişim kesildi. Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geminin battığını ve 12 kişilik mürettebatla iletişim kurulamadığını söyledi.

EV VE İŞ YERLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Şiddetli yağış ve fırtınanın hayatı felç ettiği Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi. Şehirde dereler taştı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Zonguldak'ta Türk Bayraklı gemiyle Ereğli Limanı'ndan ayrıldıktan sonra irtibat kesildi. Gemiyi arama kurtarma çalışmalarından şu ana kadar bir sonuç çıkmadı.

YERLİKAYA: MENDİREĞE ÇARPARAK BATTI

Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı'nda basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde limandan çıktıktan sonra iletişimin kesildiği geminin mendireğe çarparak battığını bildirerek, "Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamamıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri, AFAD, Kıyı Emniyeti, jandarma, emniyet, itfaiye ekipleri hazır beklemektedir. Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle hemen arama kurtarma faaliyetlerine başlanacaktır." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Yerlikaya, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 19 Kasım'da 29 şehirle ilgili turuncu uyarı verdiğini ancak gün içinde bu sayının 41 kente kadar yükseldiğini söyledi. Bu kapsamda valilikler koordinasyonunda belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının önemli hazırlıklar yaptıklarını belirten Yerlikaya, şu ana kadar 16 ilde 1611 ihbar geldiğini, 65 çatı uçması, 270 ağaç devrilmesi, 102 su basması ve 1150 diğer olayların bildirildiğini anlattı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bakan Yerlikaya, Türkiye genelinde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle Diyarbakır'da 1, Batman'da 1 olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

4 İLDE 109 KİŞİ KURTARILDI

2 ildeki olaylarda yaralanan 50 kişiye de şifa dileyen Yerlikaya, "Zarar gören araç sayımız 4 ilde 16 ve şu ana kadar 16 ilimizde 7 bin 17 görevli arkadaşımız var. 4 ilde 109 vatandaşımız yapılan ihbarlar üzerine arkadaşlarımız tarafından kurtarıldı." diye konuştu.

Yine öğlen saatlerinde Ereğli Limanı'nda bağlı bulunan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin, halatının kopması nedeniyle karaya oturduğunu söyleyen Yerlikaya, gemide bulunan 13 mürettebatın kurtarıldığını anımsattı.

Bakan Yerlikaya, Kamerun bayraklı bir başka geminin de halatının kopması sonucu sürüklendiğini ve liman römorkörü tarafından 12 mürettebatıyla yedeğe alınarak kurtarıldığını dile getirdi. Meteorolojiden alınan tahminlerin, havanın yarın sabah itibarıyla daha iyi olacağı yönünde olduğunu aktaran Yerlikaya, dün sabah erken saatlerde rüzgarın zaman zaman 74 nat, dalga boyunun 9 metreye ulaştığı ve görüşün 25 metreye düştüğü bilgisinin paylaşıldığını söyledi.

"TEMENNİMİZ BU KARDEŞLERE BİR AN ÖNCE ULAŞMAK"

"Bu kadar olumsuz hava koşulu ortamından maalesef 'Kafkametler' adlı gemimizde bulunan 12 vatandaşımız, 12 Türk mürettebatının da arama kurtarma faaliyetini yapamadık, üzülerek bunu belirtmek istiyoruz." diyen Yerlikaya, sabah saatlerinde havanın arama kurtarma çalışması yapmaya fırsat vermesini beklediklerini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, tüm ekipler olarak olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle çalışmalara başlayacaklarını ve gelişmeleri sürekli olarak kamuoyuyla paylaşacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gelişmeleri anbean takip ettiğini dile getiren Yerlikaya, "Duamız, temennimiz, bu kardeşlerimize bir an önce ulaşmak. Allah, tekrarından, tüm afetlerden ülkemizi, şehrimizi korusun diyoruz. Hepimize geçmiş olsun." dedi.