Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta ilk ders zili çaldı
Son Dakika Güncel Haber

Zonguldak'ta ilk ders zili çaldı

21 dakika önce

ZONGULDAK'ta, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla ilk ders zili çaldı.

Zonguldak'ta ilk ders zili çaldı, System.String[]

ZONGULDAK'ta, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla ilk ders zili çaldı. İlkokul birinci sınıfa başlayan minik öğrenciler ise ailelerinden ayrılmak istemezken, bazıları gözyaşlarını tutamadı.

2019- 2020 eğitim ve öğretim yılında merkez ve ilçelerde toplam 99 bin 300 öğrenci bugün okula başladı. Fener İlkokulu'nda okul bahçesinde düzenlenen törende arkadaş ve öğretmenleriyle bir araya gelen öğrenciler hasret giderirken, törende veliler de yer aldı. İlk kez okula başlayan öğrenciler ise ailelerinden ayrılmak istemedi. Öğrencilerden Asya Turan, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söylerken bazı minik öğrenciler ise gözyaşlarını tutamayarak ağladı. Anne ve babalarından ayrılmak istemeyen öğrencileri öğretmenleri teselli etmeye çalıştı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kapuz İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törene, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı, kurum müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende yapılan konuşmaların ardından öğrenciler sınıflara girerek ilk ders zilinin çalmasıyla derslerine başladı.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonlarca öğrenci için yeni eğitim öğretim yılı başladı! İşte trafikte son durum
Türkiye'de eğitim masrafları geçen yıla göre en az yüzde 17 yükseldi Öğretmene, 5 kız öğrencisine 'sarkıntılık' suçundan 23 yıl hapis Okulun ilk günü tatilden paylaşım yapan Şeyma Subaşı'na tepki yağdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 12:31:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta ilk ders zili çaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]