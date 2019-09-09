Zonguldak'ta ilk ders zili çaldı

Zonguldak'ta, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla ilk ders zili çaldı. İlk kez okula başlayan çocuklar ailelerinden ayrılmak istemedi.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında merkez ve ilçelerde toplam 99 bin 300 öğrenci bugün okula başladı. Fener lkokulu'nda okul bahçesindeki törende arkadaş ve öğretmenleriyle bir araya gelen öğrenciler hasret giderdi. Öğrenciler, tatil boyunca görüşmedikleri arkadaşı ve öğretmenleri ile kucaklaştı. Törende veliler de yer aldı. İlk kez okula başlayan öğrenciler ise ailelerinden ayrılmak istemedi. Öğrencilerden Asya Turan, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Bazı öğrenciler ise gözyaşlarını tutamayarak ağladı. Anne ve babalarından ayrılmak istemeyen öğrencileri öğretmenleri teselli etmeye çalıştı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kapuz İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törene, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı, kurum müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende yapılan konuşmaların ardından öğrenciler sınıflara girerek ilk ders zilinin çalmasıyla derslerine başladı.