Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta inşaat işçileri ile esnaf arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga-1
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Zonguldak'ta inşaat işçileri ile esnaf arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga-1

39 dakika önce

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde inşaat işçileri ile elektrik malzemeleri satan iş yeri sahipleri arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde inşaat işçileri ile elektrik malzemeleri satan iş yeri sahipleri arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Fatih Mahallesi Manavgat Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın inşaatında çalışan işçiler ile yan binanın altında bulunan elektrik malzemeleri satan iş yeri sahipleri arasında elektrik malzemeleriyle ilgili tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, iki taraf birbirine girdi. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan elektrik firması sahipleri Serkan D. ve Volkan D., Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne, işçilerden Mezher C., Recep C. ve Halim C. ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Sokaktaki kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine taş ve sopalarla saldırdığı, tarafları ayırmak için bir kişinin havaya ateş açtığı görüldü. Meydan savaşına dönen kavgayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Zonguldak'ta inşaat işçileri ile esnaf arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga-1

Zonguldak, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:23 Kaynak: DHA
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