Zonguldak'ta İranlı TIR şoförleri kontrolden geçirilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta İranlı TIR şoförleri kontrolden geçirilecek - Son Dakika

Zonguldak'ta İranlı TIR şoförleri kontrolden geçirilecek

6 saat önce

ZONGULDAK'ta, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarına İran'dan TIR ile malzeme getiren 5 İran vatandaş, tedbir amaçlı hastaneye götürülecek.

Zonguldak'ta İranlı TIR şoförleri kontrolden geçirilecek, System.String[]

ZONGULDAK'ta, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarına İran'dan TIR ile malzeme getiren 5 İran vatandaş, tedbir amaçlı hastaneye götürülecek.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'na (Erdemir) İran'dan malzeme getirdiği öğrenilen 5 TIR şoförünün, sağlık kontrolünden geçirileceği bildirildi. Fabrikaya gelen sağlık görevlilerinin, İran vatandaşı 5 şoförü kontrol amaçlı hastaneye götüreceği öğrenilirken, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, "İranlılar malzeme getirmişler. Her İranlıyı ateşi var mı yok mu diye almak uygun değil. Onları kontrol edecekler" dedi.


İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:55 Kaynak: DHA
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