Zonguldak'ta iranlı tır şoförleri kontrolden geçirilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta iranlı tır şoförleri kontrolden geçirilecek - Son Dakika

Zonguldak'ta iranlı tır şoförleri kontrolden geçirilecek

6 saat önce

Zonguldak'ta İranlı TIR şoförleri kontrolden geçirilecek(2)HASTANEYE GETİRİLDİLEREreğli Demir ve Çelik Fabrikaları'na İran'dan TIR ile malzeme getiren İranlı 5 TIR şoförü, tedbir amaçlı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Zonguldak'ta İranlı TIR şoförleri kontrolden geçirilecek(2)

HASTANEYE GETİRİLDİLER

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'na İran'dan TIR ile malzeme getiren İranlı 5 TIR şoförü, tedbir amaçlı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. TIR şoförleri getirilmeden önce hastanenin ek binasındaki bir kat boşaltıldı. Fizik Tedavi Bölümü'nde yatan hastalar taburcu edilerek evlerine gönderildi. Hastalardan Mustafa Akca, "Biz yatıyorduk hastanede. Apar topar hastaneyi boşaltmamızı istediler. Virüsle alakalı hasta gelecekmiş. Üst katı komple boşaltıyorlar" dedi. Polis ekipleri de hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

5 İranlı TIR sürücüsü ambulanslarla getirildikleri hastaneye arka kapıdan sokuldu.

VALİ BEKTAŞ: TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDILAR

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 5 İranlı vatandaşın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını söyleyerek, "Her yabancı girişinde yaptığımız rutin kontroller sırasında İran'dan gelen TIR şoförlerinden birinde yüksek ateş tespit edildiği için kendisi ve beraberindeki 4 kişi ile birlikte gözlem amaçlı tedavi altına alındılar. Yapılacak testlerin ardından bir bulguya rastlanırsa, 14 günlük karantina süreci başlatılacak. Şu an için bunu söylemek erken. Tüm tedbirler alınarak bu 5 kişiyle ilgili testler yapılıyor" dedi.

Zonguldak'ta iranlı tır şoförleri kontrolden geçirilecek

Devlet Hastanesi, Zonguldak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:30 Kaynak: DHA
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