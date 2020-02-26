Zonguldak'ta İranlı TIR şoförleri kontrolden geçirilecek (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta İranlı TIR şoförleri kontrolden geçirilecek (3) - Son Dakika

Zonguldak'ta İranlı TIR şoförleri kontrolden geçirilecek (3)

6 saat önce

VALİ BEKTAŞ: 14 KİŞİ GÖZLEM ALTINDA TUTULUYORZonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, gözlem altında tutulan kişi sayısının 14'e ulaştığını söyledi.

Zonguldak'ta İranlı TIR şoförleri kontrolden geçirilecek (3), System.String[]

VALİ BEKTAŞ: 14 KİŞİ GÖZLEM ALTINDA TUTULUYOR

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, gözlem altında tutulan kişi sayısının 14'e ulaştığını söyledi. Tahlil sonuçlarının beklendiğini ifade eden Vali Bektaş, "İranlı TIR şoförleri şu an hastanede gözlem altında. Sayı biraz arttı ama biz rutin işlemleri uyguluyoruz. Türkiye'nin her yerinde İranlı vatandaşlara uygulanan bir prosedür var. Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı bir prosedür. Bunu uyguluyoruz. Sadece İranlı vatandaşlarımız değil, onlarla temas etmiş İran'dan geçmiş diğer yabancı uyruklu kişilere de aynı prosedür uygulanıyor. Bunun haricinde farklı bir şey yok. 1 kişide yüksek ateş vardı. Şu an elimizde bir sonuç yok. Tahlilleri bekliyoruz." dedi.


Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:46 Kaynak: DHA
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