Zonguldak'ta iş kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki demir çelik fabrikasında hurda malzemelerin dökümü sırasında meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının çelikhane servisinde hurda malzemelerin dökümü sırasında küçük çaplı patlama meydana geldi.
Patlamada 4 işçi hafif şekilde yaralandı.
Olay yerine fabrikaya ait ambulans ile 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan işçilerin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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