Zonguldak'ta iş kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta iş kazasında 4 kişi yaralandı

28.02.2022 23:06
Zonguldak'ta iş kazasında 4 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki demir çelik fabrikasında hurda malzemelerin dökümü sırasında meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki demir çelik fabrikasında hurda malzemelerin dökümü sırasında meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının çelikhane servisinde hurda malzemelerin dökümü sırasında küçük çaplı patlama meydana geldi.

Patlamada 4 işçi hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine fabrikaya ait ambulans ile 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan işçilerin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

YORUMLAR
500
Kdz. Ereğli Kızılay kongresi gerçekleştirildi Kdz. Ereğli Kızılay kongresi gerçekleştirildi ZONGULDAK - Matematik şampiyonu Toprak bilim insanı olmak istiyor ZONGULDAK - Matematik şampiyonu Toprak bilim insanı olmak istiyor

Zonguldak, Patlama, Ereğli, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta iş kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
22:27 1 ay önce Ukrayna'dan dönmüştü! 29 yaşındaki genç, Çanakkale Boğazı'nda feribottan atladı
22:21 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan boğazlar açıklaması: Bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık
22:08 Uzatmalarda 3 puanı kazandı! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi
21:58 Ukrayna'ya Fransa iletti! Putin barış için şartlarını açıkladı
21:47 TFF yayın ihalesi kararını açıkladı! 1'i hariç paketleri Digitürk'e sattı
21:02 FIFA ve UEFA'dan Rusya için yaptırımlar! Tüm resmi müsabakalardan men etti
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan burslarla ilgili açıklama: Lisans öğrencilerinin aylık bursu 1250 liraya çıktı
20:30 Bu sefer çalınan otomobil değil inek! Zanlı ekipler tarafından gözaltına alındı
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektriğin KDV'si düşürüldü
20:04 Kabine Toplantısı bitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 23:12:10. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta iş kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement