Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta iş kazasında ölen madenci defnedildi
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Zonguldak'ta iş kazasında ölen madenci defnedildi

6 saat önce

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, özel maden ocağında meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden madencinin cenazesi toprağa verildi.

Zonguldak'ta iş kazasında ölen madenci defnedildi, System.String[]

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, özel maden ocağında meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden madencinin cenazesi toprağa verildi.

İlçeye bağlı Gelik beldesinde, dün özel bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında başına kaya parçası düşmesi sonucu hayatını kaybeden Servet Gökay'ın (40) cenazesi, Karaman beldesine bağlı Keller köyüne getirildi.

Burada Gökay için Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından helallik alındı.

Daha sonra köy camisine götürülen Gökay'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze töreninde, Gökay'ın yakınlarının ayakta güçlükle durduğu görüldü.

Evli ve iki çocuk babası Gökay'ın cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, CHP Zonguldak İl Başkanı Hakkı Güney, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve vatandaşlar katıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:52 Kaynak: AA
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