Zonguldak'ta iş yerinden inşaat demiri çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta iş yerinden inşaat demiri çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

25.03.2022 10:23
Zonguldak'ta iş yerinden inşaat demiri çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir iş yerinden inşaat demiri çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir iş yerinden inşaat demiri çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri ile jandarma dedektifleri, Hamzafakılı Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinden 600 kilogram inşaat demirinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenleyen ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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Organize Sanayi Bölgesi, Zonguldak, Ereğli, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta iş yerinden inşaat demiri çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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