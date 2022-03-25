Zonguldak'ta iş yerinden inşaat demiri çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir iş yerinden inşaat demiri çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri ile jandarma dedektifleri, Hamzafakılı Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinden 600 kilogram inşaat demirinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenleyen ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.