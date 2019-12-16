Zonguldak'ta işçi servisi devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta işçi servisi devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ta işçi servisi devrildi: 4 yaralı

6 saat önce

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta işçi servisi devrildi: 4 yaralı, System.String[]

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tepeköy mevkisinde, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen işçi servisi kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada Furkan Can Z. (22), Mustafa D. (40), Bahadır Ö. (20) ve Sinan D. (36) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Zonguldak, Kilimli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:22 Kaynak: AA
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