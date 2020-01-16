Zonguldak'ta işçi servisi devrildi: 7 yaralı - Son Dakika

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüyle araçta bulunan Z.D. (47), A.A. (36), E.B. (39), E.E. (37), L.D. (36) ve S.Ç. (31) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, maden işçilerini taşıyan C.H'nin (56) kullandığı 67 AAU 634 plakalı minibüs, merkeze bağlı Karaman beldesi Osmanlı köyü mevkisinde devrildi.

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