Zonguldak'ta işçi servisi devrildi: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta işçi servisi devrildi: 7 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ta işçi servisi devrildi: 7 yaralı

6 saat önce

Zonguldak'ta, işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta, işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, maden işçilerini taşıyan C.H'nin (56) kullandığı 67 AAU 634 plakalı minibüs, merkeze bağlı Karaman beldesi Osmanlı köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücüyle araçta bulunan Z.D. (47), A.A. (36), E.B. (39), E.E. (37), L.D. (36) ve S.Ç. (31) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Zonguldak'ta işçi servisi devrildi: 7 yaralı

Zonguldak, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:04 Kaynak: AA
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