Edinilen bilgiye göre olay, Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 genç kız bir genç tarafından fotoğraflarının ve videolarının çekildiği gerekçesiyle bağırmaya başlayarak, çocuğun elinden telefonu almaya çalıştı. Ardından olayı gören zabıta görevlileri, genci zabıta karakoluna alarak telefonu incelemeye başladı. İnceleme sonrasında genç kızların video ve fotoğraflarını bulan zabıta ekipleri hemen durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri gencin telefonuna el koyarak polis merkezine götürdü. Gencin polis merkezindeki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Gazipaşa, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 3 genç kızın fotoğraf ve videolarını çektiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.