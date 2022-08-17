3 genç kızın fotoğraf ve videolarını çektiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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3 genç kızın fotoğraf ve videolarını çektiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

17.08.2022 18:02
3 genç kızın fotoğraf ve videolarını çektiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ta ismi öğrenilemeyen bir genç, 3 genç kızın fotoğraf ve videolarını çektiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Zonguldak'ta ismi öğrenilemeyen bir genç, 3 genç kızın fotoğraf ve videolarını çektiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 genç kız bir genç tarafından fotoğraflarının ve videolarının çekildiği gerekçesiyle bağırmaya başlayarak, çocuğun elinden telefonu almaya çalıştı. Ardından olayı gören zabıta görevlileri, genci zabıta karakoluna alarak telefonu incelemeye başladı. İnceleme sonrasında genç kızların video ve fotoğraflarını bulan zabıta ekipleri hemen durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri gencin telefonuna el koyarak polis merkezine götürdü. Gencin polis merkezindeki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Gazipaşa, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 genç kızın fotoğraf ve videolarını çektiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 genç kızın fotoğraf ve videolarını çektiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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