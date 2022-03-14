Zonguldak'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı

14.03.2022 17:03
Zonguldak'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı

Zonguldak'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" programı düzenlendi.

Zonguldak'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" programı düzenlendi.

Şehit İslam Çakar İmam Hatip Ortaokulu'ndaki çok amaçlı salonda gerçekleştirilen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, koro dinletisi yapıldı, "İstiklal Marşı ve Akif", "Bir Gazinin Verdiği Ders" ve Milli Mücadele dönemiyle ilgili piyesler sergilendi.

Etkinlikte ayrıca Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri okundu, hayatı anlatıldı, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, ilçe protokolü ve davetliler katıldı.

YORUMLAR
500
Dakar Yunus Emre Enstitüsünde İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı Dakar Yunus Emre Enstitüsünde İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı Türkeli'de İstiklal Marşı'nın Kabulü programı Türkeli'de İstiklal Marşı'nın Kabulü programı

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Zonguldak, Hürriyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
17:10 Ryan Babel, Acun Ilıcalı'nın radarında! Resmi temaslar başlayacak
17:03 Timsahla cinsel ilişki olayına bakan hakimin sözleri, davaya damga vurdu
16:51 Adıyaman'da deprem! 4, 3 büyüklüğündeki deprem Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi
16:35 Rus ordusu, hipersonik füzelerle gövde gösterisi yaptı! Yeni görüntüler paylaşıldı
16:16 Rus ordusu sivil alanları hedef aldı: 20 kişi hayatını kaybetti
16:15 Cübbeli Ahmet ilk kez bahsetti: Kızım şarkıyı duyunca 'Baba rezil olduk' dedi
16:00 Hastaneye yapılan bombalamanın simgesi olan hamile kadın, bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi
15:47 Türkiye derbi heyecanında, Fransızların derdi başka! Gözlemcileri Kerem ve Ersin için İstanbul'a geldi!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 17:25:08. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement