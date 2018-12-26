Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta İtfaiye Aracı Devrildi: 3 Yaralı

Zonguldak'ta İtfaiye Aracı Devrildi: 3 Yaralı

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, trafik kazasına müdahale etmeye giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri yaralandı.

Zonguldak'ta İtfaiye Aracı Devrildi: 3 Yaralı, System.String[]
ZONGULDAK'ın  Çaycuma ilçesinde, trafik kazasına müdahale etmeye giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında, Saltukova Beldesi girişinde bulunan köprüde meydana geldi. Saltukova Beldesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale etmeye giden Murat Ç. yönetimindeki itfaiye aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada  Murat Ç. ile araçta bulunan itfaiye erleri Aydoğan S. ve Alper M. yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından araçtan çıkarılan itfaiye erleri, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:58 Kaynak: DHA

Çaycuma, Zonguldak, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Asgari Ücret Zammını Parti Grubunda Oylamaya Sundu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Binali Yıldırım'ın İstifa Etmesine Gerek Yok

ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili İsrail Adalet Bakanı'ndan İtiraf: Erdoğan'ı Güçlendiriyor Turkcell, Cepten İnternet Paylaşımı Kararında Değişikliğe Gitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 02:23:42. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta İtfaiye Aracı Devrildi: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]