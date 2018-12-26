Zonguldak'ta İtfaiye Aracı Devrildi: 3 Yaralı
1 saat önce
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, trafik kazasına müdahale etmeye giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri yaralandı.
ZONGULDAK'ın Çaycuma
ilçesinde, trafik kazasına müdahale etmeye giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında, Saltukova
Beldesi girişinde bulunan köprüde meydana geldi. Saltukova Beldesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale etmeye giden Murat Ç. yönetimindeki itfaiye aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Murat Ç. ile araçta bulunan itfaiye erleri Aydoğan
S. ve Alper M. yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından araçtan çıkarılan itfaiye erleri, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:58 Kaynak: DHA
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