Zonguldak'ta izinsiz etil alkol satan şüpheli gözaltında - Son Dakika

Zonguldak'ta jandarma ekipleri izinsiz etil alkol satan O.K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, O.K. (45) isimli şahsın izinsiz olarak etil alkol sattığı bilgisi alınması üzerine ekipler harekete geçti. Düzenlenen operasyonda O.K.'ya ait Çaycuma ilçesinde bulunan işyeri, depo ve evde yapılan aramada 8 litre alkol, 131 adet alkollü içki aroması ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK