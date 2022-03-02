Zonguldak'ta izinsiz kazı yaptığı öne sürülen 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta izinsiz kazı yaptığı öne sürülen 3 zanlı yakalandı

02.03.2022 21:25
Zonguldak'ta izinsiz kazı yaptığı öne sürülen 3 zanlı yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli suçüstü gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli suçüstü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince, kentte tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine inceleme başlatıldı.

Ekiplerce, izinsiz kazı yaparken kullanmış oldukları ekipmanlarla birlikte 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Zanlılara, "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Hisarcık, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta izinsiz kazı yaptığı öne sürülen 3 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta izinsiz kazı yaptığı öne sürülen 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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