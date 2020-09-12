Zonguldak'ta izolasyon koşullarını ihlal eden süreci yurtta tamamlayacak - Son Dakika

Zonguldak'ta İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda; izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan, geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere Valilikçe yurt/pansiyon gibi yerler belirlenecek. Kurallara uymayanlara ise idari para cezası ile adli işlem uygulanacak.

Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. Maddesi gereği Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanarak İçişleri Bakanlığının 11.09.2020 tarih E.14810 ve E.14811 sayılı genelgeleri doğrultusunda kararlar aldı. Buna göre izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan, geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek-tamamlatmak üzere Valilikçe yurt-pansiyon gibi yerler belirlenecek. Yurt veya pansiyonların yönetimi Vali tarafından görevlendirilecek mülki idare amirinin genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle sağlanacak.

Gerekli görülmesi halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da Valilik tarafından personel görevlendirilmesi yapılarak bu yurt veya pansiyonların personel ihtiyacı karşılanacak. Yurt veya pansiyonların her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanacak. Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından karşılanacak. Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine etmek ve görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli Valilik tarafından görevlendirilecek. Yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmeyecek.

24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek olan güvenlik önlemleri mülki idare amirinin gözetiminde yeteri kadar güvenlik ve kolluk personeli ile sağlanacak. Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler; tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilecek ve izolasyon süresi burada tamamlatılacak.

Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedeli valilikçe karşılanacak.

İzolasyon kararına aykırı davrananlara ceza

Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler hakkında İçişleri Bakanlığının 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı, 14.08.2020 tarih ve 13180 sayılı, 20.08.2020 tarih ve 13429 sayılı Genelgeleri çerçevesinde gerekli idari işlemler yapılacak ve TCK 195'nci Maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacak. Ayrıca izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacak.

Şehirler arası yolcu taşımacılığında HES kodu

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacak. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodu kontrol edilecek, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcular araçlara binebilecekler. Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde; Covid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılacak.

HES kodu olmadan yolcu kabul eden 10 gün seferden men edilecek

Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerince HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususları etkin şekilde denetlenecek. Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara mülki idare amirlerince gerekli idari para cezası uygulanacak. HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün süre ile seferden men edilecek. Denetimler sonucunda Covid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirler arası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişiler İçişleri Bakanlığının 11.09.2020 tarih ve 14810 sayılı Genelgesi çerçevesinde belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacak.

Maske kullanmayana 900 TL ceza

Uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan şahıslara Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası, alınan kararlara uymayan iş yerlerine/işletmelere/kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 3.180,00 TL idari para cezası verilmesi, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca 900,00 TL idari para cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak. - ZONGULDAK