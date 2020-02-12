Zonguldak'ta jandarma devriyesinden kaçmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Zonguldak'ta jandarma devriyesinden kaçmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Zonguldak'ta jandarma devriyesinden kaçmaya çalışan zanlı yakalandı.

Zonguldak'ta jandarma devriyesinden kaçmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Zonguldak'ta jandarma devriyesinden kaçmaya çalışan zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez ilçeye bağlı Beycuma beldesindeki Kaleoğlu köyünde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kontrol devriyesi yaptığı sırada, daha önceden uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla fiziki takibe alınan M.T'nin (51) aracını durdurup, anahtarını atarak kaçmaya çalıştığını fark etti.

Ekiplerin müdahalesiyle şüpheli, gözaltına alındı.

Zanlının aracında yapılan aramada 1 kilogram kubar esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde,

kuru sıkı tabanca, şarjör, fişek, kasatura ve çakı ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak, Jandarma, Beycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:56 Kaynak: AA
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