Jandarmadan 8 ayda 100 operasyon; 29 tutuklu - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarmadan 8 ayda 100 operasyon; 29 tutuklu

06.09.2022 15:04
Jandarmadan 8 ayda 100 operasyon; 29 tutuklu

Zonguldak'ta jandarma ekipleri 8 ayda 100 operasyon düzenledi.

Zonguldak'ta jandarma ekipleri 8 ayda 100 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 29 şüpheli tutuklanırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadelede 1 Ocak-31 Ağustos 2022 tarihleri arası ilk 8 ayda, 100 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 164 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 29'u tutuklandı. Düzenlenen operasyonlarda bin 761 gram esrar, 972 gram metamfetamin, 906 adet sentetik hap, 625 kök kenevir bitkisi, 560 gram bonzai, 40 gr. kokain, 21 adet tabanca, 11 adet av tüfeği ve 148 adet çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Alanya'da motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı Alanya'da motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı Antalya'da 20 yıl 50 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı Antalya'da 20 yıl 50 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan 8 ayda 100 operasyon; 29 tutuklu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:59 Prof. Dr. Celal Şengör ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'nda
14:35 Cristiano Ronaldo, 19 yılın ardından ilk kez bir Şampiyonlar Ligi sezonunda mücadele edemeyecek
14:13 Canlı yayında korkutan anlar! ABD'li spiker felç geçirdi
14:11 Dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Fransız bakan, Atina'ya gider gitmez Türkiye karşıtı açıklamalar yaptı
14:08 Kanlı saldırı hazırlığındayken yakalanmıştı! Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK'lı terörist Tanrıkulu hakkında yeni gelişme
13:51 Yakalanan cinayet zanlısından şaşkına çeviren sözler: 25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim
13:47 Doğal gaz krizi Bulgarları korkuttu! Şimdi de Edirne'den soba almaya başladılar
13:40 Rusya'dan Türk Lirası hamlesi: Rezervlerde daha fazla kullanılması konusu incelenecek
13:36 Balıkesir'de "kavuşturma geleneği" damada zor anlar yaşattı! Yapmadıklarını bırakmadılar
13:10 Bakan Dönmez, tepki toplayan elektrik ve doğal gaz zamları hakkında konuştu: Vatandaşımızın etkilenmemesi için her şeyi yapıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 15:05:47. #1.13#
SON DAKİKA: Jandarmadan 8 ayda 100 operasyon; 29 tutuklu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement