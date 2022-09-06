Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadelede 1 Ocak-31 Ağustos 2022 tarihleri arası ilk 8 ayda, 100 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 164 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 29'u tutuklandı. Düzenlenen operasyonlarda bin 761 gram esrar, 972 gram metamfetamin, 906 adet sentetik hap, 625 kök kenevir bitkisi, 560 gram bonzai, 40 gr. kokain, 21 adet tabanca, 11 adet av tüfeği ve 148 adet çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarmadan 8 ayda 100 operasyon; 29 tutuklu - Son Dakika

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