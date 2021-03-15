Zonguldak'ta jandarma ekipleri kaybolan 5 ineği drone yardımıyla buldu - Son Dakika

R.Ş, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Ekiplerce drone destekli yapılan aramada ormanlık arazide bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.

Jandarma Asayiş ve Suç Araştırma Timi ( JASAT ) tarafından bölgede geniş çaplı arama yapıldı.

Çayköy köyünde yaşayan R.Ş, etrafı tel örgüyle çevrili tarlasında bulunan 5 ineğinin kayıp olduğunu fark etmesi üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde kaybolan 5 inek drone ile bulunarak sahibine teslim edildi.

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