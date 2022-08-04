Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

04.08.2022 16:10
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele doğrultusunda sürdürülen çalışmalar neticesinde; Çaycuma ilçesinde bir şüphelinin aracında, ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 15 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Devrek ilçesi mülki sınırları içerisinde durdurulan bir araçta ve araç içerisinde bulunan bir şüphelinin üzerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada; 24 adet extacy hap ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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