Zonguldak'ta jandarma denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta jandarma denetimlerini sürdürüyor

10.09.2022 15:46
Zonguldak'ta jandarma denetimlerini sürdürüyor

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince iş yerleri ile dilenci ve seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince iş yerleri ile dilenci ve seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, 57 ekip ve 189 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde, 214 umuma açık iş yeri kontrol edildi, 3 bin 162 şahıs ve 131 araç sorgulandı.

Kontrollerde yoklama kaçağı olarak aranan 3 şahıs ile "taksirle yangına neden olma" suçu ve bir suçtan aranan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Ekipler, dilenci ve seyyar satıcılara yönelik de denetim gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Jandarma, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta jandarma denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta jandarma denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
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