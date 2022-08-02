Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Devrek ilçesinde bir araç ve araç içerisinde bulunan şüpheli üzerinde arama yapıldı. Aramada 11.44 gram Metamfetamin, 1 adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet Lyrıca uyuşturucu olduğu değerlendirilen hap, 1 adet pala, 1 adet çakı, 1 adet ucu sivriltilmiş tornavida, 1 adet maket bıçağı, 1 adet pürümüze çevrilmiş çakmak ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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