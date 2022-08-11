Zonguldak'ta emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı

11.08.2022 17:31
Zonguldak'ta emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı

Zonguldak'ta, Jandarma Genel Komutanlığına ait mobil tırda vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Zonguldak'ta, Jandarma Genel Komutanlığına ait mobil tırda vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki belediye açık otopark alanında kurulan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ve "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı"nda çocuklara önce trafik kuralları anlatıldı.

Trafik kazalarının en aza indirilmesi ve emniyet kemerinin kullanımının önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, yetişkinlere ve çocuklara yönelik uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Eğitim kapsamında katılımcılar, alkollü hissi veren "alkol gözlüğü" takarak penaltı atışları yaptı. Gözlüğü takanların yaşadığı zor anlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Vali Mustafa Tutulmaz, gazetecilere, kampanyalarla bugüne kadar trafik kazalarında ölüm ve yaralanma sayılarının azaldığını belirterek, vatandaşları trafik kurallarına uymaya çağırdı.

Etkinliğe, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ile daire müdürleri katıldı.

Etkinlik 2 gün sürecek.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Caddesi, Terakki Mahallesi, Zonguldak, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı - Son Dakika
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