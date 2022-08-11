Trafik kazalarının en aza indirilmesi ve emniyet kemerinin kullanımının önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, yetişkinlere ve çocuklara yönelik uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Caddesi, Terakki Mahallesi, Zonguldak, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı - Son Dakika

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