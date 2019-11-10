Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması
Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması

Zonguldak'ta jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması

7 saat önce

Zonguldak'ta 448 jandarma personelinin katıldığı 'Huzur ve Güven' uygulamasında 50 şüpheli yakalandı.

Zonguldak'ta jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması, System.String[]

Zonguldak'ta 448 jandarma personelinin katıldığı 'Huzur ve Güven' uygulamasında 50 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca; "Türkiye genelinde Genel Asayiş ve kamu düzeninin sağlanması " maksadıyla 81 İlde eş zamanlı olarak "Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı.


5 aşamalı olarak il genelinde jandarma sorumluluk bölgesinde; 70 jandarma devriyesi ve 448 personel uygulamaya katıldı. 6 bin 370 şahıs sorgulaması yapıldı. Hakkında arama/yakalama kaydı bulunan 49 şahıs ve 1 kayıp şahıs olmak üzere toplam 50 şahıs yakalandı. Kontrol edilen 11 şüpheliye toplam 766 TL idari yaptırım uygulandı. Uygulamalarda 4 bin 616 araç sorgulandı 85 araca toplam 29 bin 640 TL idari yaptırım cezası uygulanırken 15 araç ise trafikten men edildi.


Uygulamalar kapsamında 428 umuma açık yer kontrol edildi, 5 işletme hakkında işlem yapıldı. Ayrıca yapılan kontrollerde 800 kg.kaçak kömür ve arama yapılan 1 araçta 3 gr kubar esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şahıs hakkında adlı işlem yapıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, Türkiye, Huzur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meteoroloji'den açıklama: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak
Sıla'nın sevgilisi ünlü şef Hazer Amani'ye MasterChef jürisinden olay sözler Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü, 81 yıldır özlem ve saygıyla anıyoruz Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat, 2 dakikalığına durdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 10:11:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]